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Формула-1

Сегодня, 07:39

«Кадиллак» рассматривает возможность использования моторов «Феррари»

Даниил Аршавский
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Чемпион «Формулы-1» и директор команды «Кадиллак» Марио Андретти сообщил, что в болидах «Кадиллака» до 2028 года будут использоваться двигатели «Феррари».

Команда «Кадиллак» войдет в состав «Формулы-1» с 2026 года и будет представлять компанию General Motors, на двигатели которой перейдет в 2028 году.

«Сейчас в приоритете двигатели «Феррари»? Мы это обсуждаем. Вопрос пока не решен, но таковы намерения. И таковы предпочтения», — цитирует Андретти NBC News.

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1».

Источник: NBC News
Формула-1

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