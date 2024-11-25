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Формула-1

Сегодня, 22:15

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1» с 2026 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда «Кадиллак» войдет в состав «Формулы-1» с 2026 года, сообщает пресс-служба гоночной серии.

«Кадиллак» будет представлять компанию General Motors. К 2028 году компания планирует разработать собственный двигатель, с котором команда будет выступать в «Формуле-1».

«Будучи вершиной автоспорта, «Формула-1» требует новаторских решений и высочайшего уровня. Для General Motors и Cadillac большая честь участвовать в самой престижной гоночной серии в мире, и мы стремимся соревноваться с энтузиазмом и честностью, чтобы сделать этот вид спорта еще более привлекательным для болельщиков по всему миру», — заявил президент General Motors Марк Русс.

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1». Число команд в главной гоночной серии увеличится впервые за 10 лет.

Формула-1

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