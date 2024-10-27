Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 03:12

Сайнс: «Я очень рад поулу, поскольку в Мехико очень сложно все сделать правильно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карлос Сайнс (справа).
Фото Reuters
Telegram Дзен

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Мексики». Время его лучшего круга — 1 минута 15,946 секунды.

«Я очень доволен! Мне удались несколько отличных кругов. На трассе в Мехико часто бывает ощущение, что тебе не удалось собрать вместе круг, поскольку машина постоянно скользит, но сегодня все мои круги в финале получились практически идентичными и почти идеальными. Моего круга в финале хватило для того, чтобы завоевать поул. Я очень этому рад, поскольку в Мехико очень сложно все сделать правильно.

Конечно, теперь важно довести дело до конца в гонке, но поул сегодня показывает прогресс. Мне удались несколько действительно хороших кругов. Сейчас я думаю о том, как удержать лидерство в первом повороте. Надеюсь, это получится, и темп в гонке окажется достаточным для победы», — приводит F1 News слова Сайнса.

Гонка пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало в 22:50 по московскому времени.

Карлос Сайнс. Карлос Сайнс выиграл квалификацию «Гран-при Мексики»

Источник: F1 News
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Сегодня
Вчера
Неделя