Сайнс: «В этот уик-энд «Феррари» находится в лучшей форме»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил свое выступление в первых двуъ практиках «Гран-при Венгрии». В первой тренировке он стал первым, а во второй — 3-м.

«В целом, позитивный день, что важно в Венгрии, поскольку это очень сложная трасса для настройки машины. Учитывая жару, было важно увидеть, как все три состава резины реагируют на экстремальную температуру трассы. Мы собрали полезную информацию.

Судя по всему, в этот уик-энд мы находимся в лучшей форме, однако это только пятница. Посмотрим, где мы окажемся завтра», — приводит F1 News слова Сайнса.