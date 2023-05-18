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Сегодня, 14:37

Сайнс: «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» не ожидали, что «Ред Булл» будет настолько быстр»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о доминировании «Ред Булл» в этом сезоне «Формулы-1».

В личном зачете Сайнс занимает пятое место (44 очка), а Шарль Леклерк — седьмое (34 очка). В Кубке конструкторов «Феррари» идет на четвертой строчке отставая от «Ред Булл», лидера, на 146 очков.

«Мне не так уж обидно быть четвертым в зачете конструкторов или пятым в зачете пилотов. Меня больше задевает отставание от «Ред Булл». Если бы сейчас мы находились на четвертом месте в зачете конструкторов, но знали, что каждый уик-энд у нас есть шанс завоевать поул и выиграть гонку, это было бы легче принять», — приводит слова Сайнса The Race.

Гонщик отметил, что никто не ожидал, что «Ред Булл» будет настолько быстрым.

«Дело в том, насколько быстрым оказался «Ред Булл» в этом году. И это застало нас врасплох. Не только мы, я думаю, «Мерседес» и «Астон Мартин» тоже не ожидали такого. Реально можно сказать, что «Ред Булл» достиг такого уровня производительности, которого очень трудно достичь, просто улучшив компоненты нашей машины. У них есть что-то более масштабное, более глубокое концептуально, чем у всех нас», — сказал Сайнс.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
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