Сайнс — о штрафе в 10 позиций: «Я просто разочарован»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признал, что остался разочарован решением «Формулы-1» и ФИА об отказе рассмотреть запрос на отмену штрафа на «Гран-при Лас-Вегаса».

«На трассе возникла проблема с безопасностью. И в результате данной проблемы с безопасностью трассы моя машина была уничтожена. Моим механикам пришлось пять часов подряд трудиться, собирая для меня фактически новую машину. И при всем при этом я получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке — за то, на что вообще никак не мог повлиять. Я просто разочарован», — приводит слова Сайнса Speedcafe.

Также пилот «Феррари» удивлен, что у ФИА нет полномочий действовать в случае форс-мажорных обстоятельств и отменить штраф в такой ситуации.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Лас-Вегаса». Вторым стал Сайнс, из-за штрафа он будет стартовать с 12 позиции.

Гонка пройдет в воскресенье, 19 ноября. Начало — в 9.00 мск.