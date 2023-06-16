Сайнс: «У «Феррари» фундаментальная проблема, дело не только в деградации шин»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал сложности, которые стабильно возникают у скудерии на длинных отрезках.

«Мы постоянно говорим о шинах и деградации, но, думаю, есть фундаментальная проблема с гоночным темпом, дело не только в деградации. Честно говоря, мой анализ, анализ команды говорит о том, что нам просто не хватает гоночного темпа в данный момент. Нужно сделать так, чтобы болид бережнее обращался с покрышками, но также стал стабильнее с аэродинамической точки зрения, позволял больше пилотировать на пределе по ходу гонки. Сейчас же есть ощущение, что нужно чуть-чуть сдерживаться», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Гонщик также поделился мнением об обновлениях, которые не оправдали надежд на «Гран-при Испании».

«Пожалуй, Барселона стала худшим местом, куда можно было привезти новую машину, гонка в любом случае стала бы для нас самой сложной в сезоне на данный момент. Наверное, результат шокировал всех, и нас в том числе. Надеюсь, детали лучше сработают здесь, в Канаде», — сказал Сайнс.

С 16 по 18 июня пройдет «Гран-при Канады». 16 июня в 20.30 по московскому времени состоится первая практика.