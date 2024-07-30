Сайнс — о переходе в «Уильямс»: «Цель — вернуть команду на первую строчку»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свой переход в «Уильямс» со следующего сезона.

«Я очень рад объявить, что присоединюсь к «Уильямс» с 2025 года. Не секрет, что рынок гонщиков в этом году был сложным по разным причинам, и мне потребовалось некоторое время, чтобы объявить о своем решении. Однако я полностью уверен, что «Уильямс» — это правильное место для продолжения моего пути в «Формуле-1». Конечная цель — вернуть команду туда, где ей самое место, на первую строчку в таблице, — это вызов, который я принимаю с воодушевлением и позитивом», — приводит слова Сайнса Autosport.

29-летний испанец подписал контракт с «Уильямс» на два года с возможностью продления. По информации СМИ, пилот будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год.

Таким образом, за «Уильямс» в сезоне-2025 «Формулы-1» будут выступать Сайнс и Александр Албон, а Логан Сарджент покинет команду по окончании 2024 года.