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23 марта, 09:44

Сайнс: «Очень рад бросить вызов «Ред Булл» в этот уик-энд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал второе место в квалификации «Гран-при Австралии».

Напомним, что гонку в Саудовской Аравии испанец пропустил из-за операции на аппендиксе.

«Это была трудная пара недель, много дней я лежал в постели и ждал этого момента, чтобы понять, смогу ли я быть здесь сегодня. Я почти не верил в это. Но я очень рад быть здесь, очень рад бросить вызов «Ред Булл» в этот уик-энд. Не буду врать, я нахожусь не в самом комфортном состоянии, когда сажусь за руль, но я могу добиться своего. И пока я могу делать это без боли. Конечно, много дискомфорта и странных ощущений, но боли нет, так что это позволяет мне выкладываться на полную», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Поул-позицию в квалификации «Гран-при Австралии» завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал его сокомандник Серхио Перес.

Гонка «Гран-при Австралии» пройдет в воскресенье, 24 марта.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
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