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Сегодня, 19:16

Карлос Сайнс пропустит гонку на «Гран-при Катара» из-за утечки топлива

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карлос Сайнс.
Фото AFP
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс пропустит основную гонку «Гран-при Катара», сообщает пресс-служба итальянской команды.

На болиде испанца возникла утечка топлива. Команда не успеет исправить проблему с системой подачи топлива до начала гонки, поэтому Сайнс не выйдет на старт.

Единственным гонщиком «Феррари» на стартовой решетке станет Шарль Леклер, который занял пятое место в квалификации.

Карлос Сайнс должен был стартовать с 12-го места.

Основная гонка на «Гран-при Катара» состоится в воскресенье, 8 октября и начнется в 20.00 по московскому времени. В субботу, 7 октября прошла спринт-гонка, по итогам которой чемпионом «Формулы-1» сезона-2023 официально стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нидерландец завоевал титул в третий раз подряд.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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