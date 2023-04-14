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Сегодня, 16:25

Сайнс о критике «Феррари»: «Нам не нужны люди, которые тянут команду вниз»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что команда не обращает внимания на заявления критиков.

«Вы должны понять, что нет людей, которые были бы сильнее расстроены, злы и недовольны текущей ситуацией, чем мы сами. Именно мы в «Феррари» в первую очередь недовольны своими выступлениями. Мы гордимся тем, что представляем команду «Феррари», что являемся ей, мы хотим двигаться вперед. И порой такие комментарии с критикой лишь больше отвлекают и тянут команду вниз вместо того, чтобы помочь.

А такая нехватка помощи — это не совсем то, что нам сейчас нужно. Поэтому мы стараемся держаться подальше от таких комментариев и заявлений. Нам не нужны отвлекающие факторы и не нужны люди, которые тянут нас вниз», — приводит слова Сайнса Speed Week.

«Феррари» (26 очков) по итогам трех гонок занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Ред Булл» (123 очка). Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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