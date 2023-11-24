Сайнс об аварии: «На трассе появилось две кочки. Машину сорвало, что стало для меня сюрпризом»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, почему попал в аварию во второй практике «Гран-при Абу-Даби». Он не смог продолжить выступления.

«На трассе появилось две кочки — одна на выходе из 2-го поворота, и еще одна на входе в 3-й поворот. И болид нынешнего поколения, проезжая этот участок, ведет себя не лучшим образом. Я чуть не попался на этом в первой практике, мы внесли в настройки болида пару изменений, стараясь избавиться от проблемы, но затем, по какой-то причине, машину снова сорвало, что стало для меня сюрпризом», — приводит слова Сайнса Racer.com.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лучшим во второй практике «Гран-при Абу-Даби». Вторым стал Ландо Норрис («Макларен»), а третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

25 ноября в 13.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Абу-Даби», а в 17.00 — квалификация.