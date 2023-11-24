Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 23:05

Сайнс об аварии: «На трассе появилось две кочки. Машину сорвало, что стало для меня сюрпризом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, почему попал в аварию во второй практике «Гран-при Абу-Даби». Он не смог продолжить выступления.

«На трассе появилось две кочки — одна на выходе из 2-го поворота, и еще одна на входе в 3-й поворот. И болид нынешнего поколения, проезжая этот участок, ведет себя не лучшим образом. Я чуть не попался на этом в первой практике, мы внесли в настройки болида пару изменений, стараясь избавиться от проблемы, но затем, по какой-то причине, машину снова сорвало, что стало для меня сюрпризом», — приводит слова Сайнса Racer.com.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лучшим во второй практике «Гран-при Абу-Даби». Вторым стал Ландо Норрис («Макларен»), а третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

25 ноября в 13.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Абу-Даби», а в 17.00 — квалификация.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Коалиция США в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Ферстаппен заявил, что у «Ред Булл» есть проблемы с балансом на «Гран-при Абу-Даби»