Сайнс: «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии, догнать непросто»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что «Ред Булл» в развитии болида на два года опережает остальные команды «Формулы-1».

«Думаю, что без „Ред Булл“ мы бы сейчас говорили о самом равном и интересном чемпионате „Формулы-1“ за много лет – ведь „Астон Мартин“, „Макларен“, „Феррари“ и „Мерседес“ находятся примерно на одном уровне. В реальности же есть команда, которая опережает всех на 0,5 секунды на круге. „Ред Булл“ на два года опережает остальных в развитии. Так что выйти на их уровень будет очень непросто, поэтому они и доминируют», – приводит слова Сайнса GP Today.

В сезоне-2023 Сайнс занимает пятое место в личном зачете пилотов, набрав 150 очков. Его сокомандник Шарль Леклер находится на шестой строчке (135 очков). «Феррари» в Кубке конструкторов располагается на третьем месте (285).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 6 по 8 октября в Катаре.