Сайнс: «Феррари» доказала в Сингапуре, что способна на многое в 2024 году»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс считает, что у команды есть все необходимое для победы в «Формуле-1».

«Изменил ли этап в Сингапуре отношение к сезону? Да, сто процентов. И это должно повлиять на новый сезон, ведь в прошедшем чемпионате у нас было не так много шансов выиграть гонку. И тот факт, что мы воспользовались своим шансом и не упустили его — максимально использовали все три практики, хорошо провели все три сегмента квалификации, а потом и гонку, — я считаю очень серьезным достижением. И мы доказали, что и в следующем году сможем побеждать, если у нас будут для этого соответствующие возможности», — приводит слова Сайнса Autosport.

В сезоне-2023 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов (406 очков). «Мерседес» стал вторым (409), а выиграл «Ред Булл» (860).

Сайнс в личном зачете по итогам года занял седьмое место, набрав 200 очков. Его сокомандник Шарль Леклер стал пятым (206).

Первые две гонки сезона-2024 в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу. Это сделано для того, чтобы избежать пересечения с Рамаданом.