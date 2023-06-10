Сайнс — о большой популярности Алонсо в Испании: «Это вполне естественно и логично»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что не видит проблемы в том, что не является самым популярным гонщиком в родной Испании.

«Я вижу это и все прекрасно понимаю. Это вполне естественно и логично. Фернандо Алонсо двукратный чемпион мира. Я бы не сказал, что эта ситуация меня как-то беспокоит. Я хочу лишь доказать, что выступаю в «Формуле-1» не только ради себя, но и ради Испании, чтобы подарить и своей стране подиумы и победы в гонках. Думаю, сейчас Фернандо очень доволен ситуацией. После стольких лет в «Формуле-1» должно быть здорово видеть такое возвращение. Думаю, он наслаждается этим моментом», — приводит слова Сайнса GP Blog.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков, «Астон Мартин» — третий (134). В личном зачете Сайнс находится на шестой строчке (58), а Алонсо — на третьей (99).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.