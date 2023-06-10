Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:17

Сайнс — о большой популярности Алонсо в Испании: «Это вполне естественно и логично»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что не видит проблемы в том, что не является самым популярным гонщиком в родной Испании.

«Я вижу это и все прекрасно понимаю. Это вполне естественно и логично. Фернандо Алонсо двукратный чемпион мира. Я бы не сказал, что эта ситуация меня как-то беспокоит. Я хочу лишь доказать, что выступаю в «Формуле-1» не только ради себя, но и ради Испании, чтобы подарить и своей стране подиумы и победы в гонках. Думаю, сейчас Фернандо очень доволен ситуацией. После стольких лет в «Формуле-1» должно быть здорово видеть такое возвращение. Думаю, он наслаждается этим моментом», — приводит слова Сайнса GP Blog.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков, «Астон Мартин» — третий (134). В личном зачете Сайнс находится на шестой строчке (58), а Алонсо — на третьей (99).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.

Формула-1
Астон Мартин
Феррари
Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ф-1» заверили, что лесные пожары не угрожают проведению «Гран-при Канады»

Марко заявил, что место Переса в «Ред Булл» никогда не было в опасности