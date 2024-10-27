Карлос Сайнс выиграл квалификацию «Гран-при Мексики»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл квалификацию на «Гран-при Мексики». Время его лучшего круга — 1 минута 15,946 секунды. Он завоевал шестой поул в карьере и первый в этом сезоне.

Сайн расзделит первый ряд стартового поля с Максом Ферстаппеном из «Ред Булла». Его лучший круг — 1 минута 16,171 секунды.

Со второго ряда стартуют Ландо Норрис из «Макларена» и Шарль Леклер из «Феррари». С третьего ряда стартуют пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

Гонка пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало в 22:50 по московскому времени.

Формула-1

Гран-при Мексики

Квалификация

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.15,946

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.16,171

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.16,260

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.16,265

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.16,356

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,651

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.16,886

8. Пьер Гасли («Альпин») — 1.16,892

9. Александер Албон («Уильямс») — 1.17,065

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.17,365

После второго сегмента вылетели.

11. Юки Цунода («РБ») — 1.17,129

12. Лиам Лоусон («РБ») — 1.17,162

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.17,168

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.17,294

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1.17,817

После первого сегмента вылетели.

16, Франко Колапинто («Уильямс») — 1.17,558

17, Оскар Пиастри («Макларен») — 1.17,597

18, Серхио Перес («Ред Булл») — 1.17,611

19. Эстебан Окон («Альпин») — 1.17,617

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1.18,072