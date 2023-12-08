Сайнс: «Гонщики — это привилегированные люди. Персоналу команды, в плане логистики, намного тяжелее»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о том, что в 2024 году «Формулы-1» проведет рекордные 24 гонки. Он заявил, что в плане логистики гонщики находятся в привилегированном положении.

«Я считаю, что гонщики — это привилегированные люди. Мы путешествуем бизнес-классом, первым классом или частными рейсами. Мы можем поселиться в лучших отелях, можем прилететь во вторник или среду, а не в понедельник. Мы уезжаем в воскресенье вечером, а не в понедельник утром. Мне не нравится говорить с привилегированной позиции, в которой, как мне кажется, находятся все гонщики. Персоналу команды, который ездит на гонки «Феррари», намного тяжелее» — приводит слова Сайнса RacingNews365.com.

Изначально в 2023 году в расписании было 24 «Гран-при», но потом Китай и Имола были отменены, однако оба события вернутся в следующем году и станут частью самого длинного сезона в истории «Формулы-1».