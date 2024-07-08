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Сегодня, 07:45

Сайнс: «Феррари» заработала 11 очков — это и правда очень важный результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что его пятое место на «Гран-при Великобритании» соответствует текущему положению команды.

«Близкой борьбы не было, „Макларен“ был намного быстрее нас. Мы смогли бороться с ними только потому, что принимали правильные стратегические решения и вовремя переходили на правильные шины. Тот факт, что по итогам столь сложной гонки, в которой у нас не было достаточно высокого темпа, мы смогли заработать 11 очков — это и правда очень важный для команды результат», — приводит слова Сайнса Speed Week.

Также гонщик отметил, что гонка в Сильверстоуне была очень трудной и «Феррари» приходилось принимать очень рискованные решения.

Сайнс со 146 очками занимает четвертое место в личном зачете пилотов сезона-2024, а его партнер по команде Шарль Леклер (150) — третий. «Феррари» в Кубке конструкторов находится на второй строчке, набрав 302 очка.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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