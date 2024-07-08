Сайнс: «Феррари» заработала 11 очков — это и правда очень важный результат»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что его пятое место на «Гран-при Великобритании» соответствует текущему положению команды.

«Близкой борьбы не было, „Макларен“ был намного быстрее нас. Мы смогли бороться с ними только потому, что принимали правильные стратегические решения и вовремя переходили на правильные шины. Тот факт, что по итогам столь сложной гонки, в которой у нас не было достаточно высокого темпа, мы смогли заработать 11 очков — это и правда очень важный для команды результат», — приводит слова Сайнса Speed Week.

Также гонщик отметил, что гонка в Сильверстоуне была очень трудной и «Феррари» приходилось принимать очень рискованные решения.

Сайнс со 146 очками занимает четвертое место в личном зачете пилотов сезона-2024, а его партнер по команде Шарль Леклер (150) — третий. «Феррари» в Кубке конструкторов находится на второй строчке, набрав 302 очка.