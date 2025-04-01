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Формула-1

1 апреля, 13:55

Клэр Уильямс возвращается в «Формулу-1»

Камила Абдурахманова
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Экс-руководитель команды «Уильямс» Клэр Уильямс объявила о своем возвращении в «королевские гонки», но уже в роли посла банка Сантандер — одного из спонсоров команды.

«Для меня большая честь стать частью этого проекта. Мы будем работать над тем, чтобы «Формула-1» оставалась лидером в условиях современных вызовов — от экологии до технологий. Жду новых возможностей», — сказала Уильямс.

Свою карьеру в «Уильямс» она начала в 2002 году как специалист по коммуникациям. В 2010 году Уильямс стала руководителем коммуникаций, а год спустя — директором по маркетингу и коммуникациям.

С 2013 по 2020 год она работала заместителем директора, отвечая за маркетинг, коммуникации и коммерческие аспекты британской команды.

Формула-1
Уильямс
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