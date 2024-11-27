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Формула-1

Сегодня, 07:49

Колтон Херта может стать пилотом «Кадиллака»

Даниил Аршавский
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Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти сообщил, что «Кадиллак» рассматривает кандидатуру американца Колтона Херты в качестве пилота команды.

Херта — гонщик команды «Андретти» в IndyCar.

«Он определённо один из тех, кого мы рассматриваем. Думаю, нужно иметь несколько вариантов. В наших планах взять в начале одного опытного гонщика — национальность не имеет значения, — а также — молодого американского таланта», — цитирует Андретти NBC News.

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1». Таким образом число команд в турнире увеличится впервые за 10 лет.

Источник: NBC News
Формула-1

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