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Сегодня, 18:18

Команда «Ред Булл» признана виновной в нарушении финансового регламента

Руслан Минаев

Международная автомобильная федерация признала команду «Ред Булл» виновной в нарушении финансового регламента «Формулы-1» в прошлом сезоне.

Это стало известно по итогам публикации финансовой отчетности команд.

Помимо этого, нарушения правил зафиксировали у «Астон Мартин», однако они признаны процедурными. Остальные команды не допустили нарушений.

Согласно регламенту, в случае превышения потолка бюджета, тем более серьезного, команду ждет наказание вплоть до лишения позиций в общем зачете.

В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседес» 28 очков.

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
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