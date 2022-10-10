Команда «Ред Булл» признана виновной в нарушении финансового регламента

Сегодня, 18:18
Международная автомобильная федерация признала команду «Ред Булл» виновной в нарушении финансового регламента «Формулы-1» в прошлом сезоне.
Это стало известно по итогам публикации финансовой отчетности команд.
Помимо этого, нарушения правил зафиксировали у «Астон Мартин», однако они признаны процедурными. Остальные команды не допустили нарушений.
Согласно регламенту, в случае превышения потолка бюджета, тем более серьезного, команду ждет наказание вплоть до лишения позиций в общем зачете.
В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседес» 28 очков.