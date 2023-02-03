Компания «Форд» объявила о возвращении в «Формулу-1»

Компания «Форд» официально объявила о возвращении в «Формулу-1».

Ожидается, что «Форд» будет сотрудничать с «Ред Булл» и «Альфа Таури» в качестве партнеров по разработке двигателей, начиная с 2026 года, когда будет введен новый регламент на двигатели.

Президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился мнением о возвращении американской команды: «Сегодняшняя новость о том, что «Форд» придет в 2026 году, очень важна для спорта, и мы рады, что компания присоединится к невероятным автомобильным партнерам, уже представленным в «Формуле-1».

Исполнительный директор «Ford Motor Company» Билл Форд заявил, что это начало новой захватывающей главы в автоспортивной истории.

«Это начало новой захватывающей главы в автоспортивной истории «Форда», которая началась еще тогда, когда мой прадед выиграл гонку, что в итоге и помогло основать нашу компанию. «Форд» возвращается в «Формулу-1», на вершину автоспорта, неся с собой давние традиции в области инноваций, развития «зеленых» технологий и электрификации на одну из самых заметных в мире сцен», — сказал Форд.

Машины с моторами «Форда» одержали в «Формуле-1» в общей сложности 176 побед — это третий результат в истории, уступающий только «Феррари» и «Мерседесу». Компания покинула «Королевские гонки» после 2004 года.