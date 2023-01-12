Крак заявил, что из Феттеля получился бы хороший руководитель команды

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает, что у четырехкратного чемпиона мира «Формулы-1» есть потенциал, чтобы стать хорошим руководителем команды.

«Я не знаю, хотел бы или нет Себастьян поменять роль пилота на статус руководителя команды, но, думаю, из Феттеля получился бы отличный босс коллектива. Он харизматичен и у него есть всё необходимое, что позволит ему быть хорошим специалистом в такой должности», — приводит слова Крака Motorsport Week.

35-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, на «Гран-при США», заменив поляка Роберта Кубицу в «БМВ», а начиная с этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо», заняв место американца Скотта Спида. С 2010 по 2013 год он стал четырехкратным чемпионом мира. Всего на его счету 299 «Гран-при», 53 победы, 57 поул-позиций и 122 подиума. Феттель завершил гоночную карьеру в конце сезона-2022.