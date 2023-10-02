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Сегодня, 07:36

Хорнер: «С точки зрения развития «Ред Булл» мало что сделал со своей машиной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил преимущество команды в текущем сезоне «Формулы-1».

«Позади нас люди постоянно обмениваются позициями. Сегодня на втором месте может быть «Макларен», потом его занимает «Феррари», потом «Мерседес». При этом мы сами в 99 процентах случаев демонстрируем высокую стабильность и лидируем в пелотоне. С точки зрения развития мы мало что сделали со своей машиной. Однако те разработки, которые мы применили на машине, оказались эффективными и позволили сохранить достаточное преимущество над конкурентами», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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«Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023 благодаря победе Макса Ферстаппена на «Гран-при Японии». Команда стала обладателем трофея во второй раз подряд и в шестой раз в истории.

Следующий этап «Ф-1» пройдет с 6 по 8 октября в Катаре.

25-летний Ферстаппен в текущем сезоне установил рекорд по числу побед подряд на этапах «Гран-при» (10). Нидерландский автогонщик лидирует в личном зачете пилотов с 400 очками и может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» на этапе в Катаре.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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