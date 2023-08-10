Хорнер: «Выступления Ферстаппена — то, что случается раз в поколение»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о доминировании пилота команды Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

25-летний гонщик победил в десяти гонках из 12 в нынешнем году и занимает первое место в личном зачете (314 очков), на второй строчке — его напарник Серхио Перес (189).

«Он доминирует над всеми в данный момент. Выдающиеся выступления. То, что мы наблюдаем с Максом в данный момент, случается раз в поколение. Как и все великие пилоты, он обладает дополнительными способностями. Мы видим, что он способен «читать» шины, «читать» гонку, выжимать абсолютно все. Потрясающе за этим наблюдать. В данный момент он в своей лучшей форме», — приводит слова Хорнера Autosport.

Следующий этап «Ф-1» пройдет в Нидерландах с 25 по 27 августа.