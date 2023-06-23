Хорнер: «Мы должны поддержать Переса в этот трудный период и тогда он обязательно вернется»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о неудачных выступлениях Серхио Переса.

На всех трех последних этапах сезона Пересу не удавалось пробиться в третий сегмент квалификации. В итоге на «Гран-при Монако» он занял 16-е место, в Барселоне – четвертое, а в Монреале – шестое.

«У Серхио было три трудных гоночных уик-энда и три трудных субботы, после которых в воскресенье он оказывался в положении догоняющего. Но всего месяц или два назад мы видели, на что Чеко способен на самом деле. Так что ему просто нужно сильно провести гоночный уик-энд, чтобы вернуть уверенность. И тогда, я уверен, мы увидим прежнего Чеко.

Несмотря на неудачи, Чеко сейчас второй в чемпионате. Он единственный, кто в этом сезоне выигрывал гонки кроме Макса. Мы должны поддержать Чеко в этот трудный период и тогда он, я уверен, обязательно вернется», – приводит слова Хорнера Racingnews365.

Ранее Перес прокомментировал свои результаты в последних гонках «Формулы-1».