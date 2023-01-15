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Сегодня, 12:10

Култхард считает, что появление Риккьярдо в «Ред Булл» заставит Переса быть внимательнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что появление в «Ред Булл» Даниэля Риккардо заставит Серхио Переса выступать собраннее.

«Чеко будет оглядываться через плечо и видеть, что в команде есть настоящий резервный гонщик. И это значит, что Чеко нужно будет внимательнее следить за своим здоровьем, своей физической формой, не позволять себе где-то простудиться. Выступая за «Макларен» на протяжении девяти лет я проводил все тесты и ни разу не пропустил ни одной гонки. Даже когда мне становилось плохо после того, как я вылезал из кокпита болида. Потому что я понимал, что в тот момент, когда я пущу за руль своей машины резервного пилота, я дам ему возможность показать, насколько он хорош. Нужно защищать свою территорию», — приводит слова Култхарда GP Blog.

В сезоне-2023 33-летний австралиец будет резервным пилотом «Ред Булл». Отмечается, что в основном он будет сосредоточен на маркетинговых мероприятиях.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/173001/perez-must-defend-territory-to-keep-red-bull-spot.html
Формула-1
Даниэль Риккардо
Серхио Перес
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