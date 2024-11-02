Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:49

Квалификация «Гран-при Бразилии» перенесена на завтра из-за дождя

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

На «Гран-при Бразилии» перенесли квалификацию к воскресной гонке из-за непогоды. В Сан-Паулу идет дождь.

Квалификация должна была пройти в субботу, 2 ноября, в 21.00 (мск), но гоночная дирекция несколько раз переносила старт.

Квалификация отложена до завтра. Время начала сессии пока не сообщалось.

«Квалификация пройдет завтра, в воскресенье, за несколько часов до начала гонки», — говорится в заявлении «Формулы-1».

Гонка «Гран-при Бразилии» запаланирована на воскресенье, 3 ноября, в 20.00 мск.

Формула-1

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Сегодня
Вчера
Неделя