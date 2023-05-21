Квят о том, может ли он вернуться в «Формулу-1»: «Все возможно, я открыт к предложениям»

Российский гонщик Даниил Квят допустил, что в будущем может вернуться в «Формулу-1».

«Все возможно, я открыт к предложениям. Но сейчас я сосредоточен на гонках на выносливость. Впрочем, если кому-то нужен человек с опытом работы со многими командами «Формулы-1», я готов обсудить этот вопрос», — приводит GPBlog слова Квята.

Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2017 год и с 2019 по 2020 год. Лучшим результатом пилота в «Королевских гонках» является второе место на «Гран-при Венгрии» в 2015 году, тогда он выступал за «Ред Булл».