Квят и Шварцман примут участие в тестах новичков «Формулы E»

Российские гонщики Даниил Квят и Роберт Шварцман примут участие в тестах новичков «Формулы-E».

Квят будет выступать за команду NIO333 Racing FE, а Шварцман — за DS Penske. Тесты «Формулы E» пройдут 24 апреля в Берлине, пилоты проведут на трассе две сессии по три часа.

Роберт Шварцман будет участвовать в тестах под израильской лицензией.

Официальный сайт «Формулы E» не указывает, под какой лицензией на трассу выйдет Даниил Квят. 14 апреля пилот заявил, что будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) под итальянским флагом.