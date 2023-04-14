Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:56

Квят рассказал, что в 2016 году мог заменить Кими Райкконена в «Феррари»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят признался, что в 2016 году у него было предложение от «Феррари».

«Я выступал очень хорошо. Я завоевал ещё один подиум для команды и имел на руках предложение выступать за «Феррари» и заменить там Кими Райкконена. Вот что происходило за кулисами. Это была очень сложная ситуация для меня морально. Чтобы с момента, когда тебя хотели видеть у себя «Феррари», видеть контракт перед глазами... А затем ты внезапно возвращаешься в «Торо Россо». Просто внезапно всё идёт не так», — сказал Квят в подкасте Track Limits.

Российский гонщик провел шесть сезонов в «Формуле-1» с 2014 по 2020 годы, выступая за «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Формула-1
Феррари
Даниил Квят
Кими Райкконен
0
Читайте также
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Элканн: «Целью «Феррари» была и остается победа в чемпионате»