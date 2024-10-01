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Сегодня, 14:09

Квят заявил, что был способен стать чемпионом «Формулы-1»

Владислав Маслов
Корреспондент
Даниил Квят.
Фото Global Look Press
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Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят поделился мнением о своей карьере в самой престижной гоночной серии мира.

«Смотрю на свою карьеру со смешанными чувствами. Я всегда буду думать про это, зная, что не добился максимума. У меня был потенциал, чтобы как минимум побороться за чемпионство. Конечно, обстоятельства тоже играют роль. В «Формуле-1» зависит от многих факторов, выиграешь ты или нет. И вы всегда зависите от техники, которая есть в вашем распоряжении, как мы ясно видели в последнее время. Фактически машина часто определяет, кто финиширует первым, пятым и десятым. Другими словами, звезды тоже должны быть к вам благосклонны», — цитирует Квята портал Formule1.

Россиянин выступал в «Формуле-1» за команды «Редд Булл» и «Торо Россо» (впоследствии — «Альфа Таури»). Его лучшим личным результатом в гоночной серии является 3-е место «Гран-при Китая» в 2016 году («Ред Булл») и «Гран-при Германии»-2019 («Торо Россо»).

Источник: Formule1
Формула-1
Даниил Квят

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