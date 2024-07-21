Норрис: «Какими бы ни были условия в гонке, у «Макларена» будут лучшие стартовые позиции»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис доволен победой в квалификации «Гран-при Венгрии».

«Да, я очень рад. Непростая квалификация, трудные условия, и лучшая часть — итоговый финиш на первой позиции. При этом мы сделали дубль, что для команды еще лучше, так что я рад за нас. У нас уже есть уверенность в своих силах, так что я бы не сказал, что нам нужны результаты для того, чтобы ее повысить. Мы приехали сюда с уверенностью в том, что способны продемонстрировать хорошее выступление, у нас хорошая машина для борьбы за поул — что мы сегодня и продемонстрировали. Какими бы ни были условия в гонке, у нас будут лучшие стартовые позиции», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Второе место в квалификации занял еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Команда «Макларен» впервые с «Гран-при Бразилии» 2012 года начнет гонку с первого ряда обеими машинами.