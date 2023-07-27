Норрис извинился за разбитый трофей Ферстаппена: «Это многое значит для венгров, часть культуры»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис извинился перед пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Венгрией за то, что разбил его трофей.

«Во-первых, я хочу извиниться. Естественно, я вовсе не намеревался это сделать. И я знаю, что это многое значит для венгров, это часть их культуры. Конечно, в такие моменты я хочу получить удовольствие, но у меня не было никакого намерения сделать подобное, и я извинился перед Максом. Да, мы отпустили пару шуток по этому поводу — может, мне не стоило — но я и правда чувствую себя неловко. Если бы он сделал такое с моим трофеем, меня бы это разозлило. Я извиняюсь — и, конечно, перед людьми, которые вложили время и усилия в создание трофея. Я правда не хотел. В следующий раз точно буду праздновать осторожнее», — приводит слова Норриса Planet F1.

Норрис занял второе место на «Гран-при Венгрии», Ферстаппен выиграл гонку. Ваза, которую вручили победителю, упала и разбилась после того, как Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум.