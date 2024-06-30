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Сегодня, 02:52

Норрис: «Ферстаппен в своей лиге, я доволен вторым местом в квалификации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Макларен» Ландо Норрис оценил скорость «Ред Булл» и пилота Макса Ферстаппена в квалификации «Гран-при Австрии». Норрис занял второе место.

«Думаю, второе место — это максимум, что мы могли сделать. Макс был в своей лиге. Очевидно, что он был намного быстрее, чем мы, так что я доволен результатом. Сложные условия, было немного тяжелее, чем в пятницу. Сложнее собрать круги и довести их до совершенства. Если посмотреть на сегодняшний темп, становится ясно, что нам придется очень постараться. Нам понадобится что-то дополнительное, чтобы превзойти темп Макса и «Ред Булл», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Ферстаппен занял первое место в квалификации «Гран-при Австрии», а третью строчку строчку Джордж Расселл («Мерседес»).

Гонка «Гран-при Австрии» пройдет в воскресенье, 30 июня, в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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