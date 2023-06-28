Ландо Норрис: «Уверен, обновления болида станут для «Макларена» шагом вперед»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от работы с обновленным болидом команды, который должен быть готов к «Гран-при Австрии».

«Конечно, я с нетерпением жду каждую новинку. И, конечно же, мы много над этими новинками работали. Думаю, мы действовали достаточно терпеливо, учитывая текущие возможности. Тем не менее, если собрать воедино всю проделанную работу, то я думаю, что мы в целом неплохо справились с учетом имеющихся возможностей. Конечно, мы пока не видели эти обновления на трассе. Но я уверен, что это станет шагом вперед. Насколько большим он будет — это вопрос. Поэтому я стараюсь никогда заранее сильно не обнадеживаться», — приводит слова Норриса Autosport.

В личном зачете пилотов Норрис занимает 11-е место, набрав 12 очков. «Макларен» в Кубке конструкторов находится на шестой строчке (17 очков).