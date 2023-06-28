Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:13

Ландо Норрис: «Уверен, обновления болида станут для «Макларена» шагом вперед»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от работы с обновленным болидом команды, который должен быть готов к «Гран-при Австрии».

«Конечно, я с нетерпением жду каждую новинку. И, конечно же, мы много над этими новинками работали. Думаю, мы действовали достаточно терпеливо, учитывая текущие возможности. Тем не менее, если собрать воедино всю проделанную работу, то я думаю, что мы в целом неплохо справились с учетом имеющихся возможностей. Конечно, мы пока не видели эти обновления на трассе. Но я уверен, что это станет шагом вперед. Насколько большим он будет — это вопрос. Поэтому я стараюсь никогда заранее сильно не обнадеживаться», — приводит слова Норриса Autosport.

В личном зачете пилотов Норрис занимает 11-е место, набрав 12 очков. «Макларен» в Кубке конструкторов находится на шестой строчке (17 очков).

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
Липницкая дождалась мужа из зоны СВО. История любви олимпийской чемпионки
Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
Попавшего в аварию генерала МВД Травникова доставили в НИИ Джанелидзе
Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений
Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Hitech GP подала заявку на вступление в «Формулу-1» в 2026 году