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Сегодня, 04:00

Пилот «Макларен» Норрис: «Мы привезли обновления, и все сработало очень здорово»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал первое место в квалификации «Гран-при Нидерландов».

«Удивительный день. Приятно вернуться и начать с поула. Квалификация всегда проходит довольно гладко, и мы проехали несколько хороших кругов, особенно тот, что был в конце. Команда отлично поработала, и я счастлив. Я чувствовал себя комфортно. Машина чувствовала себя потрясающе. Мы привезли обновления, и все сработало очень здорово. Я с нетерпением жду гонки. Уверен, будет непросто. Ферстаппен был быстр весь уик-энд. Он будет бороться, особенно в домашней гонке», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Второе место в квалификации занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье — еще один гонщик «Макларен» Оскар Пиастри.

Гонка на трассе в Зандворте пройдет 25 августа. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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