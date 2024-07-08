Пилот «Макларена» Норрис: «Как команда мы могли сработать лучше. Но я виню и себя»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третье место на «Гран-при Великобритании».

«Прежде всего, поздравляю Льюиса Хэмилтона. Решение [выбора шин] в конце гонки было ключевым, он справился лучше. Снимаю шляпу перед ним и «Мерседес». Это было тяжело. Но было приятно и весело сражаться с этими парнями. Но как команда, как мне кажется, мы могли бы сработать лучше. В то же время я виню и себя. Я бы хотел, чтобы все прошло идеально, но сегодня этого не случилось», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Великобритании». Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

39-летний Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года и установил рекорд по победам на одной трассе, в 9-й раз выиграв в Сильверстоуне.