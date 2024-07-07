Норрис: «Я допустил ошибку в квалификация, но третья позиция — это все равно хорошо»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал третье место в квалификации «Гран-при Великобритании».

«Я доволен третьим местом. Три британца в тройке, так что это очень здорово. Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали хорошие круги. Они проделали отличную работу. Я немного ошибся в конце, но третья позиция — это все равно хорошо. В воскресенье снова должен пойти дождь, так что я в предвкушении. Это будет хорошая гонка. Я смогу дать бой Джорджу и Льюису», — цитирует Норриса Sky Sports.

Джордж Расселл стал победителем квалификации «Гран-при Великобритании». Его сокомандник Льюис Хэмилтон занял второе место.

Гонка в Сильверстоуне пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени.