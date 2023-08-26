Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:56

Норрис: «Всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в квалификации «Гран-при Нидерландов».

«Здорово. Я все равно доволен. Второе место — хороший результат в таких условиях. Я всегда надеюсь на ошибку Ферстаппена, но он ее не допускает, так что я немного разочарован. Команда сработала прекрасно. Квалификация получилось хаотичной, и у нас снова второе место. Первая половина заключительного круга вышла потрясающей, но вторая стала, пожалуй, одной из худших в моей карьере. Я слишком рано вышел на пик, хотя мне очень нравятся такие условия», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «Сложная квалификация. Все свелось к тому, чтобы проехать круги, не попав в аварию»

Леклер рассказал, что ему не терпится сесть за руль «Феррари»-2024