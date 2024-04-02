Норрис: «Феррари» сделала самый впечатляющий прорыв в сезоне-2024»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис заявил, что прорыв «Феррари» в 2024 году является самым впечатляющим среди команд «Формулы 1».

«Наше отставание от «Ред Булл» я считаю вполне ожидаемым. Они потратили много времени и усилий на то, чтобы создать хорошую машину для этого года, так что-то, что мы все еще так близки к ним, я считаю хорошим знаком. Больше всего впечатляет «Феррари» и то, как они смогли сделать такой большой прорыв. Вероятно, это один из самых больших шагов по сравнению с прошлым и нынешним годом», — приводит слова Норриса Motor Sport Week.

После трех этапов сезона-2024 «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, набрав 97 очков. «Феррари» находится на второй строчке с 93 баллами, а «Макларен» — третий (55 очков).

С 5 по 7 апреля пройдет четвертый этап «Ф-1» — «Гран-при Японии».