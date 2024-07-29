Леклер — о дисквалификации Расселла после гонки в Бельгии: «Это прискорбно»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что думает о третьем месте на «Гран-при Бельгии» после дисквалификации Джорджа Расселла из «Мерседес».

26-летний британец 28 июля выиграл этап в Спа, однако после гонки он был дисквалифицирован за недовес машины на 1,5 кг. Первое место перешло партнеру Расселла по команде Льюису Хэмилтону. Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларен», тройку лидеров замкнул Леклер.

«Разумеется, никто не хочет попадать на подиум благодаря дисквалификации одного из коллег. В «Мерседес» невероятно провели гонку. Разница в весе явно не была главной причиной, которая позволила Расселлу победить. Они выиграли, потому что были более сильной командой», — приводит CRASH слова Леклера.

Монегаск отметил, что в таких случаях трудно сделать исключение, и дисквалификация Расселла вполне объяснима.

«Это прискорбно, потому что он проделал потрясающую работу, как и «Мерседес», но это часть гонок», — добавил он.

Позже в «Мерседес» признали ошибку и извинились перед Расселлом за то, что его болид оказался легче лимита.