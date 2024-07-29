Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:34

Леклер — о дисквалификации Расселла после гонки в Бельгии: «Это прискорбно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что думает о третьем месте на «Гран-при Бельгии» после дисквалификации Джорджа Расселла из «Мерседес».

26-летний британец 28 июля выиграл этап в Спа, однако после гонки он был дисквалифицирован за недовес машины на 1,5 кг. Первое место перешло партнеру Расселла по команде Льюису Хэмилтону. Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларен», тройку лидеров замкнул Леклер.

«Разумеется, никто не хочет попадать на подиум благодаря дисквалификации одного из коллег. В «Мерседес» невероятно провели гонку. Разница в весе явно не была главной причиной, которая позволила Расселлу победить. Они выиграли, потому что были более сильной командой», — приводит CRASH слова Леклера.

Монегаск отметил, что в таких случаях трудно сделать исключение, и дисквалификация Расселла вполне объяснима.

«Это прискорбно, потому что он проделал потрясающую работу, как и «Мерседес», но это часть гонок», — добавил он.

Позже в «Мерседес» признали ошибку и извинились перед Расселлом за то, что его болид оказался легче лимита.

Источник: CRASH
Формула-1
Джордж Расселл
Шарль Леклер
0
Читайте также
Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады, Александрова проиграла
Журналистов ТАСС лишили аккредитации на Олимпиаде в Париже
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Вольфф: «Мерседес» допустил ошибку и может только извиниться перед Расселлом»

Алонсо доволен своим выступлением в гонке «Гран-при Бельгии»