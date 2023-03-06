0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:28

Леклер может быть оштрафован на «Гран-при Саудовской Аравии» из-за поломки болида

Шарль Леклер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рискует получить штраф в следующей гонке.

На 41-м круге первой гонки сезона-2023 в Бахрейне, которая состоялась 5 марта, монегаск сошел с дистанции из-за технических проблем. По информации журналиста Джулиано Дукесса, поломка болида связана с батареей и блоком электроники, которые Леклеру заменили перед стартом.

Если информация о характере повреждения подтвердится, то болиду потребуется новая замена компонентов, которая приведет к штрафу, поскольку пилотам не разрешается использовать более двух батарей и блоков электроники за сезон.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 17 по 19 марта.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
1
0
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вассер — об отставании от «Ред Булл»: дело в настройках авто, а не в концепции