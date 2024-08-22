Леклер надеется многому научиться у Хэмилтона после прихода британца в «Феррари»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер предположил, как семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон мог бы помочь итальянской команде в следующем году.
Британский гонщик присоединится к «Скудерии» с сезона-2025, где заменит испанца Карлоса Сайнса.
«Я думаю, что приход такого чемпиона, как Льюис, в любую команду вызывает большую мотивацию у каждого отдельного человека в ней. Это будет первым положительным эффектом, который он окажет на «Феррари». И, очевидно, он также придет со всем опытом, который получил за эти годы в «Мерседес», другим способом работы, другим видением», — приводит GPblog слова Леклера.
Также монегаск заявил, что получит массу удовольствия от выступления с Хэмилтоном за одну команду.
«В одну из наших машин сядет самый успешный гонщик в истории «Формулы-1». Мне будет крайне интересно учиться у одного из лучших, но это одновременно станет большим вызовом и мотивацией победить Льюиса и показать, на что я способен», — добавил он.
Хэмилтон — первый спортсмен в истории «Формулы-1», одержавший 100 побед. Сейчас на его счету 105 выигранных «Гран-при».
В нынешнем сезоне 39-летний британец с 150 очками занимает 6-е место в личном зачете пилотов.