Леклер не смог выполнить свою тестовую программу в Барселоне из-за аварии Хэмилтона

Шарль Леклер, пилот «Феррари», не смог выполнить свою тестовую программу на трассе в Барселоне 29 января из-за аварии, которую спровоцировал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, сообщает AutoRacer.

По информации источника, автомобиль SF-23 получил серьёзные повреждения, поэтому тестовую программу пришлось завершить досрочно, до того как за руль болида сел Леклер.

«Феррари» планировала провести три тестовых дня с автомобилем 2023 года. Однако завтрашний, заключительный день тестов изначально хотели отдать тест-пилотам — Дино Бегановичу и Антонио Джовинацци. Но ситуация может измениться из-за срыва заездов Леклера.

4 и 5 февраля «Феррари» примет участие в тестах с машиной образца прошлого года в Барселоне.