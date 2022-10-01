Леклер объяснил ошибку на последнем круге в квалификации «Гран-при Сингапура»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил свою ошибку в финальной попытке квалификации «Гран-при Сингапура».

«Я думаю, предпоследний круг был хорош, особенно учитывая состояние трассы в тот момент. Но, к сожалению, на последнем круге я допустил ошибку в 13-м повороте, которая стоила мне довольно много времени, а в 16-м повороте я поехал прямо, и на этом мой круг закончился.

Кроме того, думаю, что мы были очень конкурентоспособны на протяжении всей квалификации, что приятно видеть, особенно в таких условиях. И снова машина в хорошем состоянии. Мне просто жаль, что я не смог собрать круг воедино во время последней попытки", — приводит Motosport слова Леклера.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал первое время в квалификации «Гран-при Сингапура». Он на 22 тысячных секунды опередил Серхио Переса («Ред Булл») и на 54 — Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).