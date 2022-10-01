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1 октября, 20:14

Леклер объяснил ошибку на последнем круге в квалификации «Гран-при Сингапура»

Алина Савинова

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил свою ошибку в финальной попытке квалификации «Гран-при Сингапура».

«Я думаю, предпоследний круг был хорош, особенно учитывая состояние трассы в тот момент. Но, к сожалению, на последнем круге я допустил ошибку в 13-м повороте, которая стоила мне довольно много времени, а в 16-м повороте я поехал прямо, и на этом мой круг закончился.

Кроме того, думаю, что мы были очень конкурентоспособны на протяжении всей квалификации, что приятно видеть, особенно в таких условиях. И снова машина в хорошем состоянии. Мне просто жаль, что я не смог собрать круг воедино во время последней попытки", — приводит Motosport слова Леклера.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал первое время в квалификации «Гран-при Сингапура». Он на 22 тысячных секунды опередил Серхио Переса («Ред Булл») и на 54 — Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/leclerc-explains-final-lap-mistakes-which-he-feared-cost-singapore-gp-pole/10377708/
Шарль Леклер
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