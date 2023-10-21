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Сегодня, 08:52

Леклер объяснил победу в квалификации «Гран-при США»

Руслан Минаев
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации «Гран-при США». Его лучший круг — 1 минута 34,723 секунды.

Вторым в квалификации стал британец Ландо Норрис из «Макларена» (лучший круг — 1 минута 34,853 секунды), а замкнул тройку британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (лучший круг — 1 минута 34,862 секунды).

«Думаю, мы отлично сработали как команда. Мы знаем, что по ходу уик-энда со спринтом как никогда важно хорошо провести первую практику, и нам удалось это сделать.

Мы начали уик-энд с отличными базовыми настройками, благодаря отличной работе ребят, которые подготовили машину к этому Гран-при. И ощущения от управления машиной сразу были очень хорошими», — сказал Леклер после заезда.

Гонка «Гран-при США» состоится в воскресенье, 22 октября. Начало — 21.50 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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