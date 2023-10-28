Леклер: «Если мы завоюем поул-позицию в Мексике, это будет большим сюрпризом»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Мексики». Он отметил, что команде будет сложно конкурировать с «Макларен» и «Ред Булл».

«Нам еще предстоит проделать много работы, потому что «Макларен» кажется чрезвычайно сильным, очевидно, что «Ред Булл» и Макс тоже очень-очень сильны. Пока немного сложнее понять, в каком состоянии находится «Мерседес», но, сосредоточившись на себе, мы знаем, над какими областями нам нужно работать, и, надеюсь, это поможет нам шагнуть вперед. Если мы завоюем поул-позицию, это будет большим сюрпризом, но никогда не говори никогда», — заявил Леклер.

На данный момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 322 очка. Леклер в личном зачете пилотов идет на 7-й строчке (151).

Квалификация к «Гран-при Мексики» пройдет в ночь с 28 на 29 октября по московскому времени.