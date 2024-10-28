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Сегодня, 03:26

Леклер о «Гран-при Мексики»: «Третье место — это лучшее, на что я был способен»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги гонки на «Гран-при Мексики».

Монегаск занял третью строчку. Победителем стал его партнер по команде Карлос Сайнс, на второй строчке — Ландо Норрис («Макларен»).

«На первом отрезке мы пытались держать шины в рабочей температуре, что было непросто. Но мы провели гонку наилучшим образом из возможных. Весь этап я отставал, так что третье место — лучшее, на что я был способен. Сайнс провел прекрасную гонку, команде удался этот этап. Нашей целью остается победа в Кубке конструкторов, и с каждым этапом мы все ближе. Надеюсь, команда продолжит двигаться в этом направлении», — приводит Sky Sports слова Леклера.

После гонки в Мексике «Феррари» вышла на второе место в Кубке конструкторов с 537 очками, опередив «Ред Булл» (512). Лидером является «Макларен» (566).

До конца сезона-2024 остается четыре гонки. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бразилии с 1 по 3 ноября.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер

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