Леклер о «Гран-при Мексики»: «Третье место — это лучшее, на что я был способен»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги гонки на «Гран-при Мексики».

Монегаск занял третью строчку. Победителем стал его партнер по команде Карлос Сайнс, на второй строчке — Ландо Норрис («Макларен»).

«На первом отрезке мы пытались держать шины в рабочей температуре, что было непросто. Но мы провели гонку наилучшим образом из возможных. Весь этап я отставал, так что третье место — лучшее, на что я был способен. Сайнс провел прекрасную гонку, команде удался этот этап. Нашей целью остается победа в Кубке конструкторов, и с каждым этапом мы все ближе. Надеюсь, команда продолжит двигаться в этом направлении», — приводит Sky Sports слова Леклера.

После гонки в Мексике «Феррари» вышла на второе место в Кубке конструкторов с 537 очками, опередив «Ред Булл» (512). Лидером является «Макларен» (566).

До конца сезона-2024 остается четыре гонки. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бразилии с 1 по 3 ноября.