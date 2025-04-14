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14 апреля, 15:41

Леклер: «Нам не хватило темпа, чтобы атаковать Расселла»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги гонки в Бахрейне, прокомментировав выбранную командой стратегию.

«Да, нам не повезло с машиной безопасности, но это не стало решающим фактором. Возможно, повлияло, но незначительно.

Честно говоря, в этой гонке нам просто не хватало скорости. Когда я оказался за Расселлом, начались проблемы с перегревом шин. В идеале мы могли бы создать давление и вынудить его пойти на пит-стоп, но наш темп этого не позволил.

Решение поставить «харды» тогда было правильным. Да, Джордж доехал на «софтах», но вряд ли у нас получилось бы так же. Конечно, мы все проанализируем, но вряд ли выбор резины радикально изменил бы наш результат.

Главная проблема — нехватка скорости. А когда машина медленная, стратегия уже не так важна. Так что да, мы просто были недостаточно быстры», — приводит слова Леклера motorsportweek.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

1
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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